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Бренд Chevrolet вернулся на автомобильный рынок Пскова

Бренд Chevrolet вернулся на автомобильный рынок Пскова. Официальный дилер Chevrolet в Пскове - компания «Прагматика Эксперт» - приглашает псковичей в дилерский центр на Рижском проспекте, 82, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Chevrolet Cobalt

Вниманию покупателей представлены модели Cobalt и Nexia в различных комплектациях и цвете.

Chevrolet Nexia

«До конца декабря при покупке автомобиля Chevrolet дилерский центр дарит комплект зимних шин в подарок!» - отметили в компании.

Узнать подробности о ценах и доступных комплектациях можно по телефону 29-63-26.

«Прагматика Эксперт» находится по адресу: Псков, Рижский проспект, 82. Сайт: https://www.pragmaticar.ru/pskov/cars/used/