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Получить разрешение на переоборудование автомобиля можно будет онлайн

Получить разрешение на тюнинг автомобиля, а также протокол проверки безопасности после переделки можно будет онлайн - такой эксперимент начнется в России не позднее 1 февраля 2021 года и продлится 12 месяцев. Соответствующий проект постановления разработало Минэкономразвития.

Согласно документу, функции Росаккредитации по ведению реестров заключений испытательных лабораторий передадут частной фирме, а именно ООО «Газкоин». Эта компания занимается цифровой трансформацией рынка технического обслуживания транспортных средств и уже внедрила собственную платформу для дистанционной проверки автомобилей, пишет газета «Известия».

Нововведение позволит водителям оперативно получать разрешение на переоборудование транспортного средства, снизит количество необходимых визитов, а также сделает процедуру переоборудования прозрачной (включая прослеживаемость используемых деталей), заявил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.