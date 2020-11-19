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МВД намерено ужесточить контроль за неисправными автомобилями

МВД планирует радикально ужесточить контроль за неисправными автомобилями - за неработающие фары, неисправные тормоза или дворники полицейские смогут прямо на дороге приостановить действие диагностических карт, пишет «Коммерсантъ».

Соответствующие изменения планируется внести в законы «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре». Издание напоминает, что сегодня, согласно статье 12.5 КоАП РФ, при выявлении неисправностей тормозов и рулевого управления автомобилисту выписывают штраф в сумме 500 рублей, а машину эвакуируют.

Если нарушения не такие значительные, водителю по-прежнему грозит штраф, но можно ехать дальше. Ежегодно за езду на неисправных авто наказывают более 1 млн водителей, отмечает издание.

МВД же, ссылаясь на международный опыт, предлагает ввести новую систему. Если инспектор ГИБДД выявит у машины на дороге неисправности, он принимает решение о «запрещении эксплуатации». Речь может идти о неработающих фарах, указателях поворота, тормозах, неисправности рулевого управления, установленной зимой летней резине - перечень нарушений закрепят постановлением правительства.

Инспектор также составит на водителя протокол по статье 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей) и приостановит действие диагностической карты. После этого автомобилист должен будет в течение 72 часов устранить поломку и пройти «внеочередной техосмотр», в ходе которого проверят, была ли решена проблема. Затем оператор техосмотра передаст информацию об устраненной неисправности в базу данных ГИБДД и наложенные ограничения будут сняты автоматически.

Если же автомобилист не уложится в 72 часа, то у него изымут свидетельство о регистрации (СТС). В этом случае машину нельзя будет поставить на учет, внести изменения в документы и т. д. При этом при незначительных нарушениях (отсутствие аптечки, неисправные противотуманные фары, отсутствие опознавательных знаков) новый механизм применять не будут.

Законопроект должен до конца текущего года поступить в правительство, а затем в Госдуму. Планируется, что он вступит в силу через год после публикации.