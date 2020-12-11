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Новый мультибрендовый автосалон открылся в Пскове

Если вы подыскиваете себе автомашину, обязательно загляните в новый мультибрендовый автосалон «РРТ-Автомаркет» в Пскове на Рижском проспекте. Здесь можно приобрести новые автомобили нескольких марок или автомобили с пробегом. Выбор неплохой , на любой кошелек, от отечественной классики и «китайцев» до слегка подержанных европейцев.

Услуги предоставляет компания «РРТ-Автомаркет». Данная сеть мультибрендовых автоцентров, специализирующихся на продаже новых автомобилей и автомобилей с пробегом, представлена в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Вологде, Казани, Альметьевске, Белгороде. А теперь еще и в Пскове.

Если вы ищете новый автомобиль, но не устраивают условия покупки или необходимость долгого ожидания, приходите в «РРТ-Автомаркет». Здесь можно выбрать подходящий экземпляр из представленного ассортимента нескольких производителей. Представлены европейские, японские и российские бренды. Забрать покупку можно непосредственно в день приобретения.

Автосалон сотрудничает с крупными банками-партнерами. Есть возможность воспользоваться кредитными предложениями на выгодных условиях.

А если сначала нужно продать старый автомобиль, это не проблема. Действует услуга «трейд-ин». Можно приехать в «РРТ-Автомаркет» на старом автомобиле и уехать на новом. Программа действует как для новых автомобилей, так и для подержанных. По сути, можно просто поменять автомобиль на выгодных условиях.

В новом автосалоне действуют специальные предложения:

- скидка до 10% по государственной программе автокредитования.

- возможность покупки нового автомобиля или автомобиля с пробегом в кредит без первоначального взноса!

- обмен вашего автомобиля на выгодных условиях и без доплат

Посмотреть каталог автомобилей в наличии Вы сможете на сайте https://clck.ru/SGjfJ в разделе новые автомобили и автомобили с пробегом. Список внушительный, несколько десятков. Какой бы автомобиль Вы ни выбрали, в автосалоне всегда готовы предложить понятные и выгодные условия покупки.

Почему выгодно покупать автомобиль в «РРТ-Автомаркет»? Не придется ожидать автовоза месяцами. Имеется широкий выбор автомобилей в наличии с ПТС. Можно просто приехать, купить и оформить документы. Покупка оформляют в день обращения. Уже за 30 минут вы можете уехать на автомобиле из салона. Если вы приехали из другого региона, вам оплатят проезд.

При покупке нового автомобиля действует гарантия от производителя.

Широкий выбор проверенных автомобилей с пробегом. Можно ознакомиться с подробной историей каждого автомобиля - количество хозяев, ДТП и прочие подробности. Покупка в автосалоне гарантирует юридическую чистоту сделки.

При обмене вашего автомобиля по системе «трейд-ин» предоставляются:

• бесплатная техническая диагностика Вашего авто с пробегом;

• полное документальное сопровождение сделки;

• доплата разницы в стоимости или оформление кредита в дилерском центре.

Псков, Рижский проспект, 100-В телефон +7 (8112) 59-11-25

На данный момент в наличии более 100 новых автомобилей и более 100 автомобилей с пробегом.