АвтоМир / Автомобили

Обменять старый автомобиль на новый с дополнительной выгодой предлагает «Прагматика Псков»

Декабрь – время дарить подарки. Как сообщили Псковской Лене Новостей в автосалоне «Прагматика Псков», официальный дилер LADA «Прагматика Псков» дарит дополнительную выгоду до 20 000 рублей при покупке автомобиля LADA по программе трейд-ин и комплект зимних шин в подарок.

Также дополнительная выгода ждет тех, кто решил приобрести авто в кредит по программе LADA Finance*.

Акция продлится до конца декабря!

Свой автомобиль можно выбрать на сайте pskov.lada.ru или в автосалоне по адресу: Псков, ул. Леона Поземского, 112

Автоцентр работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

Подробности акции можно узнать по телефону 70-10-70.

*программа LADA Finance реализуется совместно с банками-партнерами: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк»