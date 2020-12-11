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АвтоМир / Автомобили

Обменять старый автомобиль на новый с дополнительной выгодой предлагает «Прагматика Псков»

15.12.2020 12:36|ПсковКомментариев: 0

Декабрь – время дарить подарки. Как сообщили Псковской Лене Новостей в автосалоне «Прагматика Псков», официальный дилер LADA «Прагматика Псков» дарит дополнительную выгоду до 20 000 рублей при покупке автомобиля LADA по программе трейд-ин и комплект зимних шин в подарок.

Также дополнительная выгода ждет тех, кто решил приобрести авто в кредит по программе LADA Finance*.

Акция продлится до конца декабря!

Свой автомобиль можно выбрать на сайте pskov.lada.ru или в автосалоне по адресу: Псков, ул. Леона Поземского, 112

Автоцентр работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

Подробности акции можно узнать по телефону 70-10-70.

*программа LADA Finance реализуется совместно с банками-партнерами: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинанс Банк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк»

Теги: #Прагматика #автосалон
Источник: Псковская Лента Новостей
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