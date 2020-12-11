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АвтоМир / Автомобили

«Прагматика Псков» объявила беспрецедентную акцию

17.12.2020 14:58|ПсковКомментариев: 0

Прагматика Псков, официальный дилер LADA в Пскове сообщает о беспрецедентной акции, которая продлится до конца декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне, покупая автомобиль LADA до конца декабря в кредит у официального банка-партнера завода АВТОВАЗ – «РН Банк», Вы получаете тройную выгоду:

  • КАСКО в подарок;
  • Выгода на автомобиль до 40 000 рублей;
  • +1 год дополнительной гарантии!

Подробности программы автокредитования Вы можете узнать у менеджеров отдела продаж по телефону: (8112) 70-10-70 или на нашем сайте pskov.lada.ru

Торопитесь, предложение ограничено!

Прагматика Псков, ул. Леона Поземского, 112.
 

* Акция LADA «КАСКО в подарок» действует до 31.12.2020 г. и распространяется на случаи приобретения автомобиля LADA физическим лицом в кредит от АО «РН Банк» и единовременного оформления на автомобиль договора имущественного страхования КАСКО** (участники акции в настоящее время — СПАО «Ингосстрах» (лицензия ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015), ПАО СК «Росгосстрах» (лицензия ЦБ РФ СИ № 0001 от 23.05.2016 г.), АО «АльфаСтрахование» (лицензия ЦБ РФ СИ № 2239 от 13.11.2017 г.), ООО «Согласие» (лицензия ЦБ РФ С№ 1307 от 25.05.2015 г.), САО «ВСК» (лицензия ЦБ РФ СИ № 0621 от 11.09.2015 г.)).

** В рамках акции розничная цена автомобиля снижается продавцом на 20 000 рублей при оформлении кредита по кредитной программе CLASSIC. Сумма указанной выгоды фиксирована и рассчитана исходя из расчетной стоимости годового полиса КАСКО при тарифе 3% и стоимости автомобиля LADA не более 660 000 рублей. При оформлении кредита по кредитной программе LADA Finance Максимум в рамках акции розничная цена автомобиля снижается продавцом на 10 000 рублей.

С Правилами страхования можно ознакомиться на сайтах: ingos.ru, www.rgs.ru, www.vsk.ru, www.alfastrah.ru.

***Акция «Год дополнительной гарантии в подарок» заключается в добровольном выборе физического лица безвозмездно присоединиться к договору страхования транспортных средств от поломок, где страхователь и плательщик премии - АО «РН Банк» (далее-«Банк»). Страховой партнер СПАО «Ингосстрах» (Лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015 г. без ограничения срока действия, www.ingos.ru).

Действительно с 01.12.2020г. по 31.12.2020 г. при приобретении физическим лицом нового автомобиля марки LADA в кредит от Банка. Участие в акции не является обязательным для получения кредита. Условия акции размещены на сайте www.rn-bank.ru. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Теги: #Прагматика #автосалон
Источник: Псковская Лента Новостей
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