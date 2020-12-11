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Кроссовер Jeep Cherokee больше не продается в России

Кроссовер Jeep Cherokee больше не продается в России. Как сообщает mail.ru, модель исчезла из числа доступных на официальном сайте производителя.

По информации Autonews, сертификат на модель действует до конца лета 2021 года. Дилерские запасы Cherokee иссякли. Jeep не планирует заказывать эту модель из Америки. В России «Чероки» стоил от 2,8 до 3,6 млн рублей.

Теперь модельный ряд Jeep в России состоит из четырех автомобилей — Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler. В последние годы Cherokee продавался хуже других моделей марки. За шесть лет Jeep реализовал в России всего 2,4 тысячи кроссоверов последнего поколения.

По данным агентства «Автостат», по итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Jeep реализовали 1477 внедорожников, что на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью Jeep в России остается Grand Cherokee.