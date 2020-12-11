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Псковичей приглашают на тест-драйв новой Škoda Octavia

Автоцентр «Автотим Псков» приглашает на семейный тест-драйв и индивидуальное знакомство с новым автомобилем Škoda Octavia. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автоцентре, новая модель раскрывает раскрывает настоящие ценности ŠKODA.

«Каждая деталь создана с неподдельной заботой и особым вниманием к водителю и каждому пассажиру, чтобы вы могли испытывать удовольствие от всех поездок, - говорится в сообщении центра. - Современный дизайн матричных фар мгновенно привлекает внимание. В режиме дальнего света регулируется работа отдельных светодиодов, чтобы обеспечить наилучшую видимость и не слепить встречных водителей. Рисунок дальнего света меняется динамически, по обстановке».

Отмечается, что виртуальная приборная панель и десятидюймовый мультимедийный дисплей впечатляют не только эргономичностью, но и эстетичностью. «А превосходная динамика и отличная управляемость обеспечивают настоящее удовольствие от вождения. Абсолютно новая Škoda Octavia. Ценно настоящее», - добавили в автоцентре.

Автоцентр «Автотим Псков» находится по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 111.

Записаться на тест-драйв и узнать о других специальных предложениях можно по телефону 8(8112) 44-11-11 или заполнить заявку на сайте www.alva-skoda.ru.

График работы автоцентра на праздничных выходных: