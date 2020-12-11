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«Автотим Псков» предлагает забронировать новый автомобиль Škoda на праздничных условиях

«Автотим Псков» предлагает забронировать новый автомобиль Škoda на праздничных условиях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автоцентре, менеджеры отдела продаж помогут подобрать новый автомобиль Škoda с учетом индивидуальных предпочтений - из автомобилей в наличии и под заказ.

«Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников в году! Воплотите мечту в реальность и станьте счастливым обладателем Škoda в автоцентре "Автотим Псков". Сделайте главный подарок себе и своим близким, успейте забронировать автомобиль на праздничных условиях! Легкий кредит – ставка от 0,1% для Škoda Rapid и Škoda Karoq. Особые условия при приеме в зачет вашего автомобиля по программе trade-in и привлекательные программы страхования. Новогодние подарки каждому покупателю!» - рассказали в автоцентре.

Автоцентр «Автотим Псков» находится адресу: Псков, улица Леона Поземского, 111.

Записаться на тест-драйв и узнать о других специальных предложениях можно по телефону 8(8112) 44-11-11 или заполнить заявку на сайте www.alva-skoda.ru.

График работы автоцентра на праздничных выходных: