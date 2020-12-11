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«Автотим Псков» предлагает сервисное обслуживание и ремонт автомобилей Škoda

Автоцентр «Автотим Псков» осуществляет сервисное обслуживание и ремонт автомобилей Škoda. Благодаря огромному опыту, накопленному за годы работы, «Автотим Псков» качественно и в срок решает любые задачи от комплексной диагностики или отладки важнейших систем транспортного средства до ремонта двигателя, коробки передач и прочих агрегатов.

Почему стоит обратиться в «Автотим Псков»

Сотни постоянных клиентов официального сервиса Škoda «Автотим Псков», которые из года в год обращаются за диагностикой и ремонтом автомобиля, убедились в высоком качестве услуг. Вам нужен ремонт? Обратитесь в «Автотим Псков», чтобы ваш автомобиль снова начал работать безупречно. Высокая квалификация и опыт сотрудников позволяют осуществлять сервисное обслуживание и ремонт в самые короткие сроки.

Наши услуги

Сервисная станция автоцентра «Автотим Псков» укомплектована профессиональным инструментом, сертифицированным Škoda. Благодаря этому мы можем проводить наиболее сложные работы по ремонту автомобилей. В список наших услуг входят следующие работы:

- гарантийный и послегарантийный ремонт Škoda вне зависимости от места приобретения и года выпуска;

- заправка кондиционеров;

- балансировка и шиномонтаж колес;

- компьютерная диагностика всех электронных систем;

- ремонт КПП (механика и автомат);

- очистка топливных форсунок с использованием современной аппаратуры;

- ремонт и диагностика подвески;

- ремонт двигателей;

- электронный сход-развал;

- техническое обслуживание и сервис ŠKODA, при котором соблюдаются все заводские требования;

- ремонт электрооборудования;

- монтаж любого дополнительного оборудования: от простых недорогих установок до сложных инсталляций.

Вы можете записаться на сервис в «Автотим Псков» по телефону 8 (8112)44-11-11 или на сайте www.alva-skoda.ru

График работы автоцентра на праздничных выходных:

31 декабря – рабочий день с 9:00 до 15:00;

1, 2, 7 января – выходной день;

3, 4, 5, 6, 8- рабочий день с 10:00 до 18:00.

Подготовлено автоцентром «Автотим Псков»