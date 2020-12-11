АвтоМир / Автомобили

Советское авто выставили на продажу за 26 миллионов рублей

Советский лимузин ЗИС-110 выставили на продажу за 26 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте auto.ru.

«Наиболее значимый, один из самых ценных советских представительских автомобилей, цена на который сегодня постоянно растет, — написал продавец. — Данный экземпляр полностью отреставрирован в Москве несколько лет назад, находится в отличном состоянии».

Из объявления следует, что авто было выпущено в 1950 году, не требует ремонта и стоит на учете в ГИБДД. Среди технических характеристик лимузина указаны 6-литровый двигатель мощностью 140 лошадиных сил, механическая коробка передач и задний привод. Продавец утверждает, что автомобиль более чем за 70 лет проехал лишь 30 тысяч километров.

Как отмечает «Лента.ру», ЗИС-110 — первый советский послевоенный автомобиль. Его производили с 1945 по 1958 год и за это время с конвейера сошло только 2089 экземпляров.