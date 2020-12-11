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АвтоМир / Автомобили

МВД аннулирует карты не прошедших техосмотр автомобилей

08.01.2021 15:40|ПсковКомментариев: 0

В случае если выяснится, что машины не проходили техосмотр, МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей. Новое правило начнет действовать с 1 марта. Информацию об этом публикует РИА Новости.

Согласно новой редакции Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», отметка об аннулировании карты будет вноситься в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО).

Подчеркивается, что операторам, которые выдали карту без реального техосмотра, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а также ответственность по статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»).

Также с начала весны процесс техосмотра будет фиксироваться на камеру, а снимки автомобилей будут затем передавать в ЕАИС ТО, как и координаты места нахождения машины, дату и время начала и окончания диагностики.

Российские водители смогут получить диагностическую карту как в электронном виде, так и в бумажном.

Как отмечает «Лента.ру», в конце декабря водителям перечислили новые штрафы и ограничения. Так, за опасное вождение россиян могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Кроме того, у повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения водителей могут забрать автомобиль.

Источник: Псковская Лента Новостей
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