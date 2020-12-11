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«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили

«АвтоВАЗ» вслед за рядом других производителей поднял цены на свои автомобили с 15 января на 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Это следует из обновленных прайс-листов компании.

Подорожание затронуло все модели, кроме Lada Niva. Меньше всего подорожала Granta в кузове седан - на 10 тысяч рублей в базовом исполнении, теперь она стоит от 500 тысяч рублей. Lada Niva Legend (бывшая 4×4) выросла в цене на 12-14 тысяч рублей за трех- и пятидверный кузов, ее цена стартует от 600 и 645 тысяч рублей соответственно, сообщает РИА Новости.

Семейство Largus подорожало на 15 тысяч рублей - теперь пассажирский универсал стоит от 669 тысяч рублей, а фургон - от 656 тысяч рублей. Lada Xray стала дороже на 10-19 тысяч рублей в зависимости от исполнения (от 680 тысяч).

Больше всего выросло в цене семейство Lada Vesta. Модель в кузове седан стала дороже сразу на 20 тысяч рублей и предлагается от 704 тысяч рублей, стоимость универсала повысилась на 31 тысячу (от 791 тысячи), а тот же кузов в версии Cross подорожал на 39 тысяч рублей и теперь стоит от 906 тысяч рублей.

В 2020 году Волжский автозавод пять раз поднимал цены на свои машины, но всегда это было лишь небольшое подорожание на уровне одного-двух процентов.