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«Автотим Псков» приглашает познакомиться с новой Škoda Octavia

В декабре 2020 года официальный дилер Škoda «Автотим Псков» представил клиентам абсолютно новую Škoda Octavia во время Дня открытых дверей. Тогда по итогам презентации счастливыми обладателями новых автомобилей стали несколько клиентов-поклонников популярной марки, сообщили Псковской Ленте Новостей в автоцентре.

С 13 февраля «Автотим Псков» продолжает активно знакомить всех желающих с сердцем чешского бренда и признанной любимицей автовладельцев и приглашает в салон официального дилера Škoda на «Ценные встречи с новой Škoda Octavia».

В автоцентре обещают месяц персональных презентаций, самых ярких и запоминающихся тест-драйвов для всей семьи и даже приготовили подарки.

Записаться на тестовую поездку в период с 13 февраля по 14 марта и получить подарки можно уже сейчас на сайте www.alva-skoda.ru через форму записи на тест-драйв или по телефону 8 (8112) 44-11-11.

«Хотите испытать незабываемые эмоции от управления новой Škoda Octavia всей семьей, или с маленькими пассажирами? Не забудьте предупредить об этом администратора автосалона, и вашему ребенку подберут автокресло по возрасту», - предлагают в автоцентре.

Также «Автотим Псков» напоминает, что для марки Škoda и сотрудников центра крайне важна безопасность покупателей. Сделать посещение автосалона комфортным и безопасным помогает программа «Škoda заботится» с соблюдение всех санитарно-гигиенических мер.

Сотрудники «Автотим Псков» уверены, что псковичи оценят новую Octavia и приглашают с 13 февраля на «Ценные встречи» по адресу: Псков, ул. Леона Поземского, 111.