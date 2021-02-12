«Автотим Псков» приглашает познакомиться с новой Škoda Octavia

В декабре 2020 года официальный дилер Škoda «Автотим Псков» представил клиентам абсолютно новую Škoda Octavia во время Дня открытых дверей. Тогда по итогам презентации счастливыми обладателями новых автомобилей стали несколько клиентов-поклонников популярной марки, сообщили Псковской Ленте Новостей в автоцентре.
С 13 февраля «Автотим Псков» продолжает активно знакомить всех желающих с сердцем чешского бренда и признанной любимицей автовладельцев и приглашает в салон официального дилера Škoda на «Ценные встречи с новой Škoda Octavia».
В автоцентре обещают месяц персональных презентаций, самых ярких и запоминающихся тест-драйвов для всей семьи и даже приготовили подарки.
«Хотите испытать незабываемые эмоции от управления новой Škoda Octavia всей семьей, или с маленькими пассажирами? Не забудьте предупредить об этом администратора автосалона, и вашему ребенку подберут автокресло по возрасту», - предлагают в автоцентре.
Также «Автотим Псков» напоминает, что для марки Škoda и сотрудников центра крайне важна безопасность покупателей. Сделать посещение автосалона комфортным и безопасным помогает программа «Škoda заботится» с соблюдение всех санитарно-гигиенических мер.