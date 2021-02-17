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Только в феврале псковичи могут купить «Шевроле Кобальт» с выгодой до 60 000 рублей

«Прагматика Псков», официальный дилер «Шевроле» массового сегмента в Пскове, предлагает псковичам приобрести автомобили «Шевроле Кобальт» с выгодой до 60 000 рублей*. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне, акция действует только в феврале.

• выгодный трейд-ин;

• покупка в кредит;

• автомобили в наличии и с ПТС! Гарантия до 3 лет или 100 000 км пробега!

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Прагматика Псков, Рижский пр., 82.

*выгода достигается путем приобретения автомобиля в кредит в сочетании с программой трейд-ин. Кредит предоставляется банками-партнерами программы: ПАО «ВТБ», ООО «Русфинансбанк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».