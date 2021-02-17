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Появилось фото бампера обновленной «Лада Веста FL»

Появилась фотография бампера обновленной «Лада Веста FL» без камуфляжа. Как сообщает «Российская газета», изменения в решетке радиатора и обводах переднего бампера окажутся минимальными.

Если верить фото, опубликованному группой AvtoVAZ News, то рестайлинг переднего бампера будет номинальным. Незначительно изменятся места сопряжения с оптикой, так как фары будут новыми (будут комплектации с LED-оптикой), рисунок решетки радиатора и ниши под «противотуманки». Форма противотуманных фар тоже станет иной, похожей на суперэллипс (прямоугольник со скругленными углами).

У кросс-версии вместо пары ламелей «гриля» будут крупные соты - аналогичное решение можно наблюдать на обновленном «Лада Ларгус FL». Также «вседорожник» «Веста Кросс» получит иную нижнюю часть - ту, что находится под местом крепления номерного знака.