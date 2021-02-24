АвтоМир / Автомобили

Россиян призвали поторопиться с покупкой нового автомобиля

Снижение стоимости автомобилей сейчас маловероятно, поэтому с покупкой новой машины лучше поторопиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена совета директоров группы компаний «Оками» Олега Мосеева. По его словам, такая ситуация сложилась из-за дефицита некоторых моделей.

«Проблемы с поставками автомобилей определенных моделей и комплектаций все равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать», — пояснил он.

Такого же мнения придерживаются в ассоциации «Российские автомобильные дилеры», где подчеркнули, что из-за длительного дефицита моделей покупатели стали реже получать скидки при покупке автомобиля, а число кредитов, наоборот, выросло.

«Ценники стали расти на все автомобили, и люди понимают, что это продолжится», — заявил президент ассоциации Владимир Моженков.

В организации также отметили, что производители продолжают повышать цены.

Ранее российские дилеры предупредили о подорожании новых автомобилей на 2-7% во втором квартале 2021 года.