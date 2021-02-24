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Генеральный спонсор чемпионата мира по хоккею воплотил любовь к игре в серии автомобилей

Что связывает Россию и Чехию? Конечно, любовь к марке ŠKODA. А еще? Любовь к хоккею! В обеих странах хоккей – больше чем командная игра. Нас объединяет страсть к победе, большая игра и настоящий драйв! Для ŠKODA хоккей — самый главный вид спорта. Поэтому ŠKODA генеральный спонсор чемпионата мира по хоккею уже 29 лет!

В этом году чемпионат мира по хоккею проходит с 21 мая по 6 июня в столице Латвии - Риге. Матчи турнира будут принимать стадион «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр. Это будет 29-е мировое первенство, партнером которого выступит ŠKODA. Статус генерального спонсора чемпионата мира по хоккею IIHF марка получила в 1993 году. Это самое длительное сотрудничество в истории спортивных дисциплин, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса.

И эту любовь к хоккею SKODA воплотила в серии автомобилей ŠKODA HOCKEY EDITION.

Впечатляющий ŠKODA KODIAQ с полностью светодиодными фарами ни за что не упустит противника из виду. Динамичный ŠKODA RAPID в новой экипировке и с кожаным мультирулем поможет вовремя перехватить инициативу и удерживать ее благодаря системе климат-контроля Climatronic. И совсем недавно к команде HOCKEY EDITION присоединились новые игроки: долгожданный ŠKODA KAROQ и абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA.

Когда команда ŠKODA HOCKEY EDITION «выходит на лед» - в победе можно не сомневаться!

Встречайте новую серию ŠKODA Hockey Edition в дилерском центре АВТОТИМ ПСКОВ.



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Менеджеры дилерского центра «Автотим Псков» проконсультируют по всем вопросам, помогут с выбором комплектации, расскажут о технических характеристиках конкретного автомобиля серии Hockey Edition. Дилерский центр «Автотим Псков» работает ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: город Псков, улица Леона Поземского, дом 111.

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