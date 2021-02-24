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ŠKODA RAPID доказывает удобство путешествий по стране на автомобиле

ŠKODA RAPID доказывает удобство путешествий по стране на автомобиле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили дилерском центре «Автотим Псков».

«Задумываясь о том, как провести отпуск, псковичи часто выбирают поездку в другой город, чтобы приятно провести время всей семьей или с друзьями, а также набраться новых впечатлений. Обычно в дорогу приходится отправляться на поезде или самолете. Однако есть и другой способ - добраться до пункта назначения на автомобиле. Такой вариант может оттолкнуть из-за того, что дорога займет долгое время и будет связана с дискомфортом. Новый ŠKODA RAPID полностью переворачивает представление о семейном отдыхе и путешествиях», - отметили в дилерском центре.

Автомобиль, несмотря на скромные габариты, рассчитан на пятерых взрослых. При этом пятая дверь поднимается со стеклом, обеспечивая доступ к большому багажному отделению (530 литров, можно увеличить до 1460 литров), куда можно сложить все необходимые вещи в дорогу. «Такой объем поможет перевезти даже кухонную плиту!» - уточнили в центре.

Для удобства в ŠKODA RAPID предусмотрены карманы в передних дверях. «Туда можно положить бутылки с водой или другие полезные вещи, которые могут неожиданно понадобиться», - рассказали в «Автотим Псков».

Для комфорта пассажиров предусмотрен обогрев сидений спереди и сзади, а также четыре USB-разъема для зарядки мобильных устройств. «Благодаря им вы больше не будете волноваться, что ваши гаджеты могут разрядиться в долгой дороге», - отметили в центре.

Водителей ŠKODA RAPID порадует система круиз-контроля, которая имеет режим ограничения скорости. Это позволит избежать штрафов «за превышение» не только на трассе, но и в городе.

Кроме того, автомобиль может оснащаться ассистентами, выполняющими за водителя ряд рутинных действий: автоматическое управление освещением переходит с дневных ходовых огней на ближний свет, когда на улице становится темно; щетки включаются сами, если на ветровое стекло попадают осадки; на неосвещенной загородной дороге фары автоматически переходят с ближнего на дальний свет, но выключают его на то время, когда появляется попутный и встречный транспорт. «С такими функциями путешествие становится максимально расслабленным и безопасным», - отметили в дилерском центре.

Также для безопасности в ŠKODA RAPID предусмотрена система контроля дистанции Front Assist. Радар в нижней части бампера следит за расстоянием до транспортного средства, движущегося впереди. При сокращении дистанции до опасного предела система подаёт водителю предупредительные сигналы. На случай серьезных столкновений в машину устанавливаются подушки безопасности. Минимум - две штуки, максимум - шесть.

Для ŠKODA RAPID предлагается три варианта бензиновых четырехцилиндровых двигателей: два атмосферных с распределенным впрыском топлива и один турбированный с непосредственным. Эти моторы будут работать в любых климатических зонах.

«А чтобы дорога была нескучной, для RAPID предлагаются две информационно-развлекательные системы, - рассказали в дилерском центре. - Это может быть устройство Swing с цветным сенсорным дисплеем, которое поддерживает различные форматы аудиозаписей и показывает логотипы радиостанций, или функция SmartLink, дающая возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на центральный дисплей онлайн-навигацию и другие сервисы».

«ŠKODA RAPID по-настоящему доступный автомобиль, который заботится обо всех своих пассажирах, - уверены в «Автотим Псков». - Отправляясь на нем в свое маленькое (или большое) путешествие, вы можете быть уверены в своем комфорте и безопасности».

Познакомиться со ŠKODA RAPID лично и подобрать любую комплектацию автомобиля под все необходимые запросы можно в дилерском центре «Автотим Псков».

«Автотим Псков» работает ежедневно с 9.00 до 21.00 по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 111.

Подробности: 8(8112) 44-11-11. Официальный сайт: https://alva-skoda.ru/