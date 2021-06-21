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ŠKODA ценит своих друзей и дорожит дружбой

С наступлением лета ŠKODA порадует своих давних клиентов скидкой до 30% на сервисные работы у официального дилера «Автотим Псков».

Так, с 1 июня по 31 августа владельцам автомобилей ŠKODA старше четырех лет предлагаются выгодные условия на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда, связанных с:

заменой комплекта ГРМ;

заменой компонентов передней и задней подвесок;

заменой компонентов тормозной системы;

проведением регламентного ТО (с использованием оригинального масла).



Техническое обслуживание автомобилей с пробегом зачастую требует больше временных и материальных затрат. Предлагая специальные условия на услуги официальных дилеров, чешский бренд выражает благодарность своим многолетним клиентам и их семьям. Компания заботится о своей ŠKODA FAMILY и стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность за рулем каждого автомобиля.

Доверяя автомобиль профессионалам, вы всегда можете рассчитывать на индивидуальный подход, качественное обслуживание и гарантию на выполненные работы и замененные детали.

ŠKODA. Дружба, проверенная сервисом.

За подробностями вы можете обратиться в дилерском центре «Автотим Псков».

«Автотим Псков» ждет вас ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: Псков, улица Леона Поземского, 111.

Подробности: 8(8112) 44-11-11.

Официальный сайт: https://alva-skoda.ru/