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Эксперты перечислили три признака, при которых нужно избавляться от автомобиля

Эксперты рекомендуют менять автомобиль раз в 3-4 года, при этом фактический средний срок владения автомобилем в России приближается к пяти годам. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале «За рулем».

В статье названы три признака, указывающих на то, что от машины срочно нужно избавляться.

Первый из них – появление ржавчины на кузове. В первую очередь она выходит в скрытых полостях кузова: на днище, сливных каналах в нише для запасного колеса, дренажных отверстиях в дверях, горловине бака и под капотом. Снаружи подобного рода коррозии больше всего подвержены колесные арки, передняя кромка крыши, а также передняя и нижняя кромки багажника.

Вторым «тревожным звонком», как правило, становятся постоянные мелкие поломки. По оценкам экспертов, расходы на ремонт более 15 000 рублей на каждые 10 тысяч километров пробега прямо указывают на необходимость сменить машину. «Во всяком случае, часто это выходит гораздо проще и дешевле, чем бесконечно ремонтировать свою», - заметили специалисты.

Третий признак, при появлении которого лучше сменить машину, это повышенный расход топлива и масла. Начавшийся «масложор», как отмечают «ПроКроссоверы», может предвещать серьезный ремонт двигателя, а увеличение расхода топлива – весомый повод подсчитать расходы на заправку и купить более экономичный автомобиль.