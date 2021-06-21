АвтоМир / Автомобили

Псковичам рассказали о росте цен на автомобили в сентябре

Как и предсказывали ранее эксперты, осень с первых дней принесла новый виток увеличения стоимости автомобилей. По крайней мере, уже в первую неделю сентября восемь известных производителей обновили прайс-листы и выложили их на своих официальных сайтах.

Среди лидеров подорожания — два бренда, транспортные средства которых в соответствии с занятой нишей продукции раскупаются больше всего: это отечественные марки LADA и УАЗ. Согласно информации, предоставленной экспертами «Цена Авто», по числу машин с пересмотренной стоимостью первое место заняла «Лада»: у нее на 2-4% подорожал весь модельный ряд. Отразится ли это на объемах продаж — пока неизвестно. Ведь эта марка для отечественного потребителя со средним достатком по стоимости оставалась одной из самых доступных.

Не отстает от нее и УАЗ: подорожание коснулось всех пассажирских и легких коммерческих транспортных средств. Они теперь по сравнению с летними ценами стали дороже на 1,5-2,8%.

Что же касается моделей «Киа», то здесь на 0,4-2% увеличилась стоимость шести самых востребованных машин. Транспортные средства этого южнокорейского бренда ценятся отечественными водителями за безопасность, привлекательный внешний вид и комфорт.

Частично среди доступных большинству российских автолюбителей иностранных марок пересмотрели ценники в сторону увеличения чешская Skoda и японская Suzuki. У первой подорожали только модели Rapid, Karoq и Octavia, прибавившие к стоимости 2,1-3,5%. А у японцев увеличились в цене кроссоверы SX4 и Vitara (0,9-1,3%). Однако это составляет 2/3 всего ассортимента компании, который представлен на российском рынке.

Заявил о подорожании транспортных средств и немецкий Volkswagen. Но здесь обозреватели констатируют не только рост стоимости четырех моделей на 1,3-3,7%, но и снижение на Caddy, который подешевел на 3,8-4,2%.

С началом осени не обошло стороной изменение ценников и сегмент премиальных автомобилей. Пока в первую неделю сентября на 3,1-4,1% подорожал американский Cadillac Escalade. А вот «Лексус» поднял стоимость на 0,9-6,6% сразу четырех моделей.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» уверяют, что это лишь начало волны осеннего роста цен. Вполне возможно, что среди производителей, которые имеют свои представительства на отечественном рынке, заявят о подорожании порядка 80%. Сбудутся эти прогнозы или нет — покажет время.

Пока же «Интерфакс», комментируя сведения, предоставленные Росстатом, отмечает, что только за первую сентябрьскую неделю легковые машины отечественной сборки стали стоить дороже на 2,8%. А с начала 2021 года это уже 12,5%. Чуть лучше обстоят дела с иномарками, которые за это время выросли в цене на 10,1%.

Источник: kia-avtogermes.ru