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Олимпийцы продают подаренные им автомобили

В конце прошлой недели Фонд поддержки олимпийцев России передал победителям и призерам летних Игр в Токио 129 автомобилей BMW. В качестве поощрения за успехи им подарили кроссоверы X5 30d, X3 30d и X3 20d. Позже многие СМИ сообщали о том, что некоторые спортсмены решили быстро распрощаться с подарком — они выставили свои машины на продажу. Известно как минимум о четырех таких случаях, сообщает auto.mail.ru.

Фото: BMW

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новости о продаже автомобилей BMW олимпийцами. Она отметила, что многие атлеты находятся в разном финансовом положении и они могут поступать с подарками так, как хотят.

«Не могу осуждать других. Даже у меня был ряд историй, когда давали машины после медали на Олимпийских играх. И ребята понимали, что стоимость машины равна стоимости квартиры. Многие девчонки тогда продавали машины, чтобы купить недвижимость. Спортсмены нуждались в жилье, которое можно было только купить. У кого-то были другие семейные обстоятельства, в связи с которыми продавалась машина. У всех по-разному», — рассказала олимпийская чемпионка 2006 года.

Сейчас BMW X5 XDrive30d стоит от 6 190 000 рублей, X3 xDrive30d — от 5 210 000 рублей, а X3 xDrive20d — от 4 520 000 рублей.

«У меня машина до сих пор осталась с 2006 года, она у меня единственная, езжу на ней и сегодня. В мое время был акцент, что это машина от президента, поэтому я решила, что сохраню ее у себя. Сегодня это не государственный подарок, а спонсорский. Спортсмены вправе поступать с ним так, как хочется», — добавила она.

В 2018 году российским медалистам Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане тоже дарили BMW. Золотые медалисты Игр стали обладателями BMW X6, серебряным призерам вручили BMW X5, а бронзовым — BMW X4. Торжественная церемония состоялась в Кремле.