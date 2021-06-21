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Обновленный семейный внедорожник скоро будет доступен в Пскове

Обновленный семейный внедорожник SKODA Kodiaq уже совсем скоро будет доступен в дилерском центре «Автотим Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в автосалоне, стоимость новинки – от 1 961 000 рублей за версию с двигателем 1.4 TSI, МКПП и передним приводом в комплектации Active, теперь предлагающей расширенный список оснащения: светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot.

Приподнятый рельефный капот, зауженные фары и новая фирменная решетка радиатора придают обновленному Kodiaq еще более современный и динамичный облик. Впервые для «Кодиак» опционально предлагаются инновационные полностью светодиодные матричные фары.

Модель традиционно будет доступна и в семиместном исполнении.

Следим за новостями вместе с официальным дилером SKODA - «Автотим Псков»!

Дилерский центр «Автотим Псков» ждет вас ежедневно с 9.00 до 21.00 по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, 111.

Подробности: 8(8112) 44-11-11.

Официальный сайт: https://alva-skoda.ru/