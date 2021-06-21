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Продажи автомобилей рухнули в России

Продажи автомобилей в России рухнули на 22,6% в сентябре текущего года относительно того же месяца в 2020 году. Это следует из анализа российского авторынка Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

Фото: pixabay.com

Так, в начале осени в стране продали 119,4 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей — это на 34,9 тысячи меньше, чем за аналогичный период в 2020 году. Но по результатам первых трех кварталов 2021 года виден рост. Всего реализовали около 1,3 млн транспортных средств — на 15,1% больше, чем на год раньше, пишет Лента.ру.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель спрогнозировал дальнейшее падение продаж. По его мнению, негативный тренд связан с нехваткой автомобилей на рынке, сокращением производства и глобальной нехваткой полупроводников, а также «новыми вызывающими опасения факторами» (энергетическим кризисом в Китае и Великобритании, ростом стоимости сырья и прочими проблемами).

Ассоциация европейского бизнеса также определила самые популярные среди россиян автомобили. Лидером стала Lada Vesta — в сентябре ее приобрели около 8,7 тысяч жителей страны. На втором месте Kia Rio (6,6 тысяч человек), а на третьем — Hyundai Solaris (6,3 тысячи).