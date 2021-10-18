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«Мерседес» и другие модели прямиком из Германии: услуги и отзывы

Немецкие автомобили, которые десятилетиями пригоняют в Россию, пользуются спросом по причине надежности и комфорта. Жители Германии внимательно относятся к своим машинам, ездят аккуратно и по хорошим дорогам, никогда не скручивают пробег. Транспорт из этой страны – это чаще всего добротные автомобили с хорошим ресурсом.

Помимо этого, из Германии можно пригнать представительскую машину (например «Мерседес») почти в идеальном состоянии. Это тест-драйвовые, лизинговые, рекламные и корпоративные автомобили, реализуемые посредством аукционов. У них очень привлекательная цена, небольшой пробег и идеальное техническое состояние.

Как пригнать машину из Германии?

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Прозрачные и понятные условия сотрудничества

Клиент подбирает подходящий для себя автомобиль через актуальный каталог.

Можно связаться с консультантами, которые порекомендуют тот или иной вариант, помогут определиться с выбором.

Происходит уточнение марки, модели и комплектности транспортного средства.

Заключается договор, вносится предоплата.

Авто и документация готовятся к отправке через таможенные границы.

Клиент может следить за местоположением машины в режиме онлайн.

После доставки заказчику, оплачивается остаток, специалисты помогают с постановкой транспорта на местный учет.

Помимо этого, есть вариант рассрочки, открытия аккредитива в банковском учреждении в Германии. Клиенты всегда получают дополнительные бонусы (новые шины, запчасти, «расходники»), так как фирма стремится полностью удовлетворить их потребности. В каталоге присутствуют не только классические «Мерседесы», «БМВ» и «Фольксвагены», но и эксклюзивные машины (суперкары, мощные внедорожники, авто представительского формата).