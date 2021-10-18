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Россиянам дали советы по выбору шин на зиму

Ночные заморозки напомнили российским автомобилистам, что зима близко. Как определиться с выбором шин на холодное время года, объяснил в интервью радио Sputnik автоэксперт Антон Чуйкин.

На выбор есть шипованные покрышки и нешипованные, которые в народе называют «липучкой», пояснил эксперт.

Вариант без шипов больше подойдет тем, кто любит комфорт и отсутствие «сюрпризов» на твердых городских дорожных покрытиях, а шипы – тем, кому приходится ездить по льду, рассказал главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин.

«В обиходе есть название "липучка" для нешипованной резины. Оно не очень корректное, но оно укоренилось. Это шина с зимним рисунком протектора. На ней нет шипов, а это значит, что такие шины более комфортные, они менее шумные. Еще они лучше шипованных работают на очень твердом покрытии вроде брусчатки или трамвайных рельсов. Если у вас шипы, то железо по камню или по железу не сработает», – добавил он.

Благодаря «липучке» можно сэкономить, подчеркнул эксперт. По его словам, такие шины дольше служат, чем шипованная резина, поэтому менять их приходится реже.

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«Шипованная шина – это все-таки соединение металлических деталей и резины. Рано или поздно шип из резины вылетит и потеряется. Это может произойти через достаточно продолжительное время, но произойдет. Если посмотреть на старую покрышку, которая изначально была шипованной, то мы увидим, что шипов там уже недостает. Естественно, при этом шина начинает работать хуже, поскольку изначально была рассчитана на все шипы», – заключил Антон Чуйкин.