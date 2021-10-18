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АвтоВАЗ приостановил производство из-за отсутствия комплектующих

АвтоВАЗ полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. Об этом сообщает «Автостат».

Фото: пресс-служба «Автостата»

«В связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Как говорится в сообщении профсоюзной организации предприятия, для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками.

«АвтоВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании "Роберт Бош Самара"», - подчеркнули в сообщении.