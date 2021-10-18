МЧС призывает псковских водителей заняться подготовкой автомобилей к зиме

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает водителей подготовить свои транспортные средства к зиме. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
«Зима - это не только низкие температуры, повышенная влажность и скользкая дорога, но это еще и сложный период вождения, который может преподнести в дороге самые непредсказуемые сюрпризы», - отметили в пресс-службе.
Псковским водителям напомнили, что что подготовкой автомобиля к зиме нужно заниматься заранее, так как это может занять несколько дней и обращает внимание, что этот процесс, как правило, включает в себя:
Особое внимание нужно обратить на моторное масло. Специалисты рекомендуют перед зимней эксплуатацией сделать его обязательную замену. Кроме того, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости – антифриза. Здесь необходимо ориентироваться по срокам замены, которые рекомендуют производители.
Перед началом зимы нужно проверить состояние аккумулятора. Если аккумулятор прослужил 2-3 года, то он нуждается в стационарной подзарядке.
При подготовке автомашины к холодам очень важно обратить внимание на выбор зимних шин. Наличие хороших зимних шин на автомобиле - это, прежде всего, безопасность водителя и пассажиров, отметили в МЧС.
Не забудьте также проверить состояние тормозной жидкости: рекомендуется менять ее раз в два года.
Стеклоочистители всегда должны быть в исправном состоянии. К зиме лучше установить новые и залить в бачок стеклоомывателей незамерзающую жидкость.
«Будьте внимательны при управлении автомобилем и обязательно следите за сообщениями о погоде», - подчеркнули в пресс-службе.