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МЧС призывает псковских водителей заняться подготовкой автомобилей к зиме

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает водителей подготовить свои транспортные средства к зиме. Информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Зима - это не только низкие температуры, повышенная влажность и скользкая дорога, но это еще и сложный период вождения, который может преподнести в дороге самые непредсказуемые сюрпризы», - отметили в пресс-службе.

Псковским водителям напомнили, что что подготовкой автомобиля к зиме нужно заниматься заранее, так как это может занять несколько дней и обращает внимание, что этот процесс, как правило, включает в себя:

подготовку двигателя к зиме;

проверку состояния аккумуляторной батареи;

подготовку кузова автомобиля;

подготовку резинотехнических изделий автомобиля;

регулировку, обслуживание оптики и отопление салона;

проверку тормозной системы транспортного средства;

проверку системы очистки стекол и прочее.

Особое внимание нужно обратить на моторное масло. Специалисты рекомендуют перед зимней эксплуатацией сделать его обязательную замену. Кроме того, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости – антифриза. Здесь необходимо ориентироваться по срокам замены, которые рекомендуют производители.

Перед началом зимы нужно проверить состояние аккумулятора. Если аккумулятор прослужил 2-3 года, то он нуждается в стационарной подзарядке.

При подготовке автомашины к холодам очень важно обратить внимание на выбор зимних шин. Наличие хороших зимних шин на автомобиле - это, прежде всего, безопасность водителя и пассажиров, отметили в МЧС.

Не забудьте также проверить состояние тормозной жидкости: рекомендуется менять ее раз в два года.

Стеклоочистители всегда должны быть в исправном состоянии. К зиме лучше установить новые и залить в бачок стеклоомывателей незамерзающую жидкость.

«Будьте внимательны при управлении автомобилем и обязательно следите за сообщениями о погоде», - подчеркнули в пресс-службе.