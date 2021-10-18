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Россияне назвали марки автомобилей, вызывающие наибольшее доверие

Главные ценности для россиян в автомобильной отрасли – надежность и безопасность, а вызывающий наибольшее доверие иностранный автобренд – Toyota. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«В рейтинге доверия автомобильным маркам на первом месте расположилась Toyota с показателем в 95%, прибавив два процентных пункта по сравнению с прошлым годом. На втором и третьем местах – Lexus (94%) и Mitsubishi (93%). Следом расположились BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi с показателем в 93%», - отмечают специалисты. Представители холдинга опросили 1000 россиян, вопросы касались исключительно иностранных автобрендов.

Согласно результатам исследования, восьмое место рейтинга заняла японская марка Nissan (92%), девятое - Mazda (91%), замыкает десятку лидеров Volvo - 91%. Следом идут Kia (87%), Hyundai (87%), Infiniti (87%), Skoda (85%), на пятнадцатом месте - французский Renault (77%). Завершают рейтинг китайские Haval (56%), Changan (55%) и Geely (52%).

Аналитики также изучили ключевые ценности в автомобильной отрасли. Согласно исследованию, лидируют надежность – 67% (+4 п.п. относительно предыдущего года) и безопасность – 61% (+5 п.п.). При этом такие ценности, как семья (21%) и простота (19%), продолжают утрачивать приоритетность - в сравнении с прошлым годом они потеряли 3 п.п. А если сравнивать с 2016 годом, то потери составили 18 и 8 п.п. соответственно.

«Самую активную динамику за последние пять лет демонстрируют новаторство (+22 п.п) и воображение (+16 п.п). Такие изменения характеризируют переориентацию ценностей в обществе и влияние маркетинговых кампаний производителей, которые направлены на создание уникального и инновационного образа автомобиля в глазах потребителей», - отметили в «Ромире».

По мнению россиян, различным маркам автомобилей свойственны те же ценности, что и в прошлом году: Renault, Cherry и Geely наиболее свойственна простота, Toyota и Volvo – надежность, Infiniti, Lexus, BMW и Mercedes-Benz – статусность, а Kia и Hyundai больше ассоциируют с семьей, подчеркнули в холдинге.