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Новая транспортная стратегия России ограничит использование личных автомобилей

Российское правительство допускает сценарий сокращения использования автомобилей с неэкологичными двигателями. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на транспортную стратегию до 2035 года.

По информации издания, этот вариант рассматривается как «безальтернативный». Авторы новой транспортной стратегии уделили большое внимание снижению выбросов в атмосферу. Один из сценариев предполагает поэтапное снижение вождения транспортных средств «низких экологических классов».

«В том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями», — говорится в публикации.

Кроме того, есть планы ограничить скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить шумозащитные экраны, а также внедрить «цифровые методы контроля уровня шума».