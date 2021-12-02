Псковская область заняла 75 место в России по доступности покупки автомобилей

Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов России по доступности покупки автомобилей. Исследование провело РИА Новости.
Доля семей в Псковской области, которые могут купить в кредит и содержать:
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
За последние пять лет доступность автомобилей в России возросла — сейчас приобрести недорогую новую машину может каждая четвертая семья. В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, находящихся на вершине рейтинга, такая покупка по карману более 50% семей.