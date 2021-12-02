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Псковская область заняла 75 место в России по доступности покупки автомобилей

Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов России по доступности покупки автомобилей. Исследование провело РИА Новости.

Доля семей в Псковской области, которые могут купить в кредит и содержать:

недорогой новый автомобиль (0,7 млн рублей) – 7,5%;

новый автомобиль средней стоимости (1,8 млн рублей) – 1,5%;

новый автомобиль премиум-класса (6 млн рублей) – 0,08%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

6 место – Ненецкий автономный округ;

9 место – Санкт-Петербург;

11 место – Мурманская область;

15 место – Республика Коми;

18 место – Архангельская область;

19 место – Ленинградская область;

31 место – Республика Карелия;

33 место – Вологодская область;

51 место – Калининградская область;

54 место – Новгородская область.

За последние пять лет доступность автомобилей в России возросла — сейчас приобрести недорогую новую машину может каждая четвертая семья. В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, находящихся на вершине рейтинга, такая покупка по карману более 50% семей.