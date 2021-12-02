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ВТБ: Продажи автокредитов в России могут обновить рекорд в 2022 году

13.01.2022 16:11|ПсковКомментариев: 0

Автокредиты на российском рынке в 2021 году превысили рекордные 1,1 трлн рублей, что почти в 1,5 раза выше результата 2020 года. На фоне дефицита машин на рынке и роста цен, транспортные средства приобрели более 1 миллиона россиян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка ВТБ. 

В 2022 году, несмотря на высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, выдачи автокредитов могут превысить этот результат за счет замедления роста цен.

Клиенты ВТБ в 2021 году заключили по всей стране более 86 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 101 млрд рублей, что на 27% превышает показатель предыдущего года. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 29%, увеличившись с начала года на 13 пп.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов ВТБ стали Москва и область (31 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11,2 млрд рублей), а также Краснодарский край (5,1 млрд рублей) и Республика Татарстан (3,9 млрд). Размер среднего чека по сравнению с 2020 годом вырос на треть, превысив 1,1 млн рублей. В топ-5 наиболее популярных марок вошли «Лада», «Киа», «Хендай», «Фольксваген» и «Шкода».

В Северо-Западном федеральном округе банк выдал за прошлый год свыше 15 млрд рублей на приобретение более 12 тысяч единиц частного автотранспорта. Рост объемов кредитования составил 36%.

На фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них спрос клиентов сместился в сторону кредитов на подержанные машины. По итогам 2021 года наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в два раза, до 3,7 млрд рублей. Продажи кредитов на машины с пробегом выросли на 60% и достигли 16 млрд рублей, в то время как на новые авто - только на 20%, составив 82 млрд рублей.

«В 2021 году главным сдерживающим фактором для российского автомобильного рынка был глобальный дефицит микроэлектроники, что стало причиной очень умеренного роста рынка по итогам года. На наш взгляд, проблема сохранится и в текущем году, особенно в первом полугодии. В результате мы ожидаем, что в 2022 году продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств останутся примерно на уровне прошлого года. В первом полугодии продажи, скорее всего, снизятся, а цены продолжат расти. При этом нормализация предложения и снижение инфляционного давления должны способствовать замедлению роста цен на новые автомобили во втором полугодии», - рассказал аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 0,7% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей.

«На динамику рынка в прошлом году повлияли отложенный спрос из-за пандемии, государственная программа поддержки и выгодные ставки кредитования. В 2022 году, по нашей оценке, на фоне замедления роста цен спрос клиентов на автокредиты останется высоким. Мы ожидаем, что результат текущего года вполне может превысить показатель 2021 года и в случае умеренной денежно-кредитной политики регулятора увеличиться примерно до 1,2-1,3 трлн рублей», – сказал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В рамках программы беззалогового кредитования кредит доступен без первого взноса в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Минимальная ставка составляет 4,5% условии подачи заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог транспортного средства после его покупки.

 Подробности на сайте банка ВТБ (ПАО).

Теги: #кредит #ВТБ #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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