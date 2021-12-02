ВТБ: Продажи автокредитов в России могут обновить рекорд в 2022 году

Автокредиты на российском рынке в 2021 году превысили рекордные 1,1 трлн рублей, что почти в 1,5 раза выше результата 2020 года. На фоне дефицита машин на рынке и роста цен, транспортные средства приобрели более 1 миллиона россиян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка ВТБ.
В 2022 году, несмотря на высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, выдачи автокредитов могут превысить этот результат за счет замедления роста цен.
Клиенты ВТБ в 2021 году заключили по всей стране более 86 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 101 млрд рублей, что на 27% превышает показатель предыдущего года. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 29%, увеличившись с начала года на 13 пп.
Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов ВТБ стали Москва и область (31 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11,2 млрд рублей), а также Краснодарский край (5,1 млрд рублей) и Республика Татарстан (3,9 млрд). Размер среднего чека по сравнению с 2020 годом вырос на треть, превысив 1,1 млн рублей. В топ-5 наиболее популярных марок вошли «Лада», «Киа», «Хендай», «Фольксваген» и «Шкода».
В Северо-Западном федеральном округе банк выдал за прошлый год свыше 15 млрд рублей на приобретение более 12 тысяч единиц частного автотранспорта. Рост объемов кредитования составил 36%.
На фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них спрос клиентов сместился в сторону кредитов на подержанные машины. По итогам 2021 года наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в два раза, до 3,7 млрд рублей. Продажи кредитов на машины с пробегом выросли на 60% и достигли 16 млрд рублей, в то время как на новые авто - только на 20%, составив 82 млрд рублей.
В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 0,7% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей.
В рамках программы беззалогового кредитования кредит доступен без первого взноса в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Минимальная ставка составляет 4,5% условии подачи заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог транспортного средства после его покупки.
Подробности на сайте банка ВТБ (ПАО).