АвтоМир / Автомобили

Средняя цена подержанного автомобиля в РФ превысила отметку в миллион рублей

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в России в январе 2022 года составила 1 млн 49 тысяч рублей. По данным «Автостата», этот показатель впервые преодолел отметку в миллион рублей.

Аналитики отметили, что цены на автомобили с пробегом в России растут уже более года – с сентября 2020-го. По их замечаниям, помимо инфляционной составляющей, рост цен на вторичном рынке идет за счет нехватки новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников.

«На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом: растет спрос – растут и цены. Так, по отношению к декабрю 2021 года подержанные легковые автомобили подорожали в среднем на 8%, или 79 тысяч рублей. А если сравнивать их с показателем января 2021-го (688 тысяч рублей), то с тех пор средняя цена подержанных машин выросла на 52%, или 361 тысячу. Иными словами, за год автомобили с пробегом в России стали дороже в 1,5 раза», - пояснили в «Автостате».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).