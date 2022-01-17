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АвтоМир / Автомобили

Способы отказаться от допоборудования при покупке автомобиля назвал эксперт

08.02.2022 14:12|ПсковКомментариев: 0

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал, как можно отказаться от навязанного допоборудования при покупке автомобиля в салоне.

«Допы можно просто сдать. По закону потребитель вправе сдать товар надлежащего качества, не использованного в употреблении, в течение 14 дней и получить средства обратно (статья 25 ФЗ о защите прав потребителей)», — приводят его слова «Известия».

Таким образом, как только клиент подписал акт приема/передачи автомобиля, допоборудование (например, коврики, цены на которые у дилеров могут стоить 90 тысяч рублей) можно тут же сдать обратно. Эксперт подчеркнул, что в этом случае продавец не сможет требовать вернуть и автомобиль, ведь ему запрещается «обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других» (статья 16 ФЗ ОЗПП).

Между тем есть категория технически сложных товаров, которые нельзя просто так вернуть. Например, нештатная сигнализация.

«Чтобы использовать такое оборудование, необходимо пройти специальную сертификацию. И если вас об этом письменно не уведомили — это юридический повод расторгнуть сделку, ведь продавец обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товаре (статья 10 ФЗ ОЗПП). Деньги вернут в течение 10 дней», — подчеркнул эксперт.

29 ноября стало известно, что Федеральная антимонопольная запросила у АО «АвтоВАЗ» информацию о новых условиях реализации автомобилей. В свою очередь, АвтоВАЗ рассказал ведомству об отсутствии планов обязывать дилеров реализовывать автомобили «Лада», навязывая дополнительные аксессуары.

Вместе с тем в АвтоВАЗе отметили намерение ввести новые варианты комплектации автомобилей с наборами аксессуаров. Однако в компании заверили, что данные наборы не будут исключать ранее существовавшие.

Теги: #автомобиль #советы #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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