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Эксперты назвали самые незащищенные от угона автомобили

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил новый рейтинг угонозащищенности автомобилей за 2021 год. Самые низкие показатели у автомобилей «Лада Веста», «Рено Логан» и «Рено Сандеро», сообщили на пресс-конференции ВСС.

Наилучшие показатели у «Лексус ES», Лексус RX» и «Шкода Октавиа». Эти модели набрали в рейтинге 809, 761 и 760 баллов из 1 000 возможных. В пятерку лидеров также попали «Ауди Q5» (746), «Тойота LC Прадо» (692) Замыкают рейтинг «Лада Веста» (253), «Рено Логан» (246) и «Рено Сандеро» (246).

«Бюджетные модели "Лада" в статистике ГИБДД является одними из лидеров по угону, но и продается их больше всех», - отметил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов, его слова приводит ТАСС.

Модели для тестирования страховщики отобрали на основании данных о количестве продаж, проникновении страхования и количества угонов. Автомобили исследовали на защищенность для несанкционированного проникновения, что включает в себя тестирование дверей, кузова, капота, крышки багажника и сигнализации.