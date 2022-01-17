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АвтоМир / Автомобили

Псковичам предлагают выгоду до 450 тысяч на покупку автомобиля в «РРТ-Автомаркет»

23.03.2022 11:57|ПсковКомментариев: 0

«РРТ-Автомаркет» предлагает выгоду до 450 000 рублей на покупку нового автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Хотите приобрести новый автомобиль на выгодных условиях? В "РРТ-Автомаркет" выгода до 450 000 рублей на покупку нового автомобиля 2021 года до конца марта. Автомобили различных марок в наличии с ПТС!» - говорится в сообщении.

Цены и автомобили в наличии здесь. «Приезжайте и выбирайте!» - обратились к псковичам в компании.

Адрес: Псков, Рижский проспект, 100В.

Теги: #псков #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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