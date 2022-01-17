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Россияне стали чаще выбирать автомобили производства КНР - эксперты

Доля китайских автомобилей на российском рынке выросла, сообщила пресс-служба специализированного автопортала «Дром».

«За январь-апрель текущего года доля авто китайского производства в общем объеме рынка увеличилась в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года - с 1,9% до 3%», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Лидерами по количеству автомобилей из КНР стали Москва и Санкт-Петербург, доля китайских автомобилей в этих регионах составила около 5%. Реже всего китайские машины выбирают на Дальнем Востоке, где располагается всего 1,2% от общего числа дилеров китайских марок России. В регионе на долю машин из Китая приходится всего 0,1%.

По данным портала, первую строчку самых популярных подержанных китайских автомобилей в 2022 году занимает кроссовер Chery Tiggo. Средняя цена на эту машину составила 480 тысяч рублей. На втором месте - седан Lifan Solano средней стоимостью 337 тысяч рублей. Замыкает тройку кроссовер Lifan X60 по средней цене 600 тысяч рублей.

По результатам проведенного на портале опроса, 43% респондентов готовы пересесть на автомобили китайского производства, 54% пока не готовы покупать машины из Поднебесной, 3% участников опроса уже ездят на китайских авто.

Среди причин, по которым отказываются от покупки китайских машин, респонденты назвали высокие цены, недостаточное количество сервисных центров и быструю потерю первоначальной стоимости. Защитники китайского автопрома отмечают «достойный уровень гарантийного обслуживания и растущее качество автомобилей». Всероссийский опрос, в котором участвовали около 15 тысяч человек, проводился с 11 по 18 апреля среди пользователей сайта.