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АвтоМир / Автомобили

Приобрести новый автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч рублей могут псковичи

28.04.2022 11:11|ПсковКомментариев: 0

Официальный дилер Geely в городе Пскове - автосалон «РРТ» объявляет грандиозные дни продаж новых автомобилей Geely. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, до конца мая выгода на покупку автомобилей Geely составит до 440 000 рублей!*

Фото: пресс-служба компании «РРТ»

Почему Geely?

  • 5 лет гарантии,
  • оцинкованный кузов,
  • адаптация под АИ-92,
  • современные материалы отделки,
  • стильный дизайн.

Выбрать свой автомобиль Geely можно по адресу: город Псков, Рижский проспект, 100В. Дополнительную информацию можно найти на сайте компании и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

* Выгода в размере 440 000 рублей указана для автомобилей «Geely Atlas Pro» (в комплектациях: Luxury 4WD, Flagship, Flagship+), счет по которым выставлен ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС» с 9 марта 2022 года, и состоит из выгоды в размере 220 000 рублей, применяемой к цене автомобиля, и выгоды по программе Трейд-ин в размере 220 000 рублей.

Программа Трейд-ин - возможность продажи автомобиля с пробегом, принадлежащего покупателю, в зачет стоимости нового автомобиля «Geely». Единовременная скидка 220 000 рублей на указанные выше автомобили предоставляется Дилером покупателю от розничной цены Автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в Трейд-ин автомобиля.

Реклама. ООО «ДЖИЛИ-МОТОРС». Не оферта. Программа действует с 27 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года. Количество автомобилей ограничено.

Теги: #автомобиль #Geely
Источник: Псковская Лента Новостей
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