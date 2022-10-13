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Аналитики ожидают сокращения производства автомобилей в мире к 2025 году

Производство автомобилей в мире до 2025 года значительно снизится по сравнению с последним пиком в 2017 году, когда было произведено 95 миллионов транспортных средств. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на прогноз компании Boston Consulting Group (BCG).

Вопреки предыдущим прогнозам, консультанты BCG на ближайшие годы ожидают сокращения производства до 88 миллионов автомобилей в 2025 году. В последний пик производства в 2017 году было создано 95 миллионов транспортных средств. В BCG предполагают, что в текущем году будет произведено лишь 79, а в следующем - 83 миллиона автомобилей, пишет РИА Новости.

«В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что рынок снова восстановится. Но в зависимости от производителя разработка будет сильно отличаться», - отметил партнер BCG Альберт Ваас.

Избыточный спрос на автомобильном рынке в прошлом квартале упал впервые с конца 2020 года. По мнению консультантов, к началу 2024 года он сократится до нуля, когда как совсем недавно спрос на автомобили был на 2,5 миллиона единиц больше, чем производители могли собрать на фоне нехватки полупроводников.

«Пока еще производители автомобилей по-прежнему могут позволить себе роскошь полного списка заказов... Но через шесть-двенадцать месяцев падающий спрос в Европе станет настоящим испытанием», - подчеркнул Ваас.