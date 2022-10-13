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Сделано из ПЭТ: роль пластика в автомобиле

Многие знают слово ПЭТ и считают его синонимом пластиковой тары для напитков. Но сфера применения полиэтилентерефталата намного шире. Он потребляется более чем десятью отраслями промышленности – пищевой, легкой, строительной, электротехнической.

Высокопроизводительные пластики играют важную роль в автомобильной промышленности, где имеет значение легкость материала. По подсчетам специалистов, каждые 10% снижения веса транспортного средства приводят к снижению расхода топлива на 5-7%.

Среди других преимуществ использования высокоэффективных пластиков в транспортных средствах:

минимальная коррозия, позволяющая продлить срок службы автомобиля;

свобода дизайна, позволяющая продвигать творчество и инновации;

гибкость в интеграции компонентов;

безопасность, комфорт и экономия;

возможность вторичной переработки.

В современных авто используется больше 10 различных пластиковых материалов, один из них ПЭТ. Композиционные материалы на основе ПЭТ применяются в таких деталях, как:

корпус рычага стеклоочистителя («поводок»), «дворники»;

корпус редуктора;

фиксатор фары;

крышка двигателя;

корпус разъемов;

отделка дверей и багажника внутри.

ПЭТ используется в изготовлении автомобильного стекла триплекс. Это особое многослойное автостекло, которое начали широко внедрять в автомобилестроении с конца 1940-х годов. Оно состоит из двух и более слоев стекла, между которыми расположена полимерная пленка. С момента своего изобретения триплекс сохранил жизнь и здоровье огромному количеству людей. Такая конструкция обладает очень важным качеством – при сильных механических ударах не распадается на осколки, способные причинить серьезные увечья, а остается единым монолитным изделием. Это происходит благодаря тому, что части разбитого стекла удерживаются вместе за счет надежного склеивания полимерной пленкой.

Кроме того, автомобилисты используют прозрачные ПЭТ листы для тюнинга стекол. Они пользуются большой популярностью для уменьшения теплопотерь в холодное время, улучшения обзорности, особенно в туман, избавления от изморози на окнах. Распространение получили ПЭТ-листы и в качестве материала для съемной тонировки стекол.

Невозможно представить современный автомобиль, созданный без применения пластика. Это прочный и легкий материал, который легко поддается формовке. Свойства ПЭТ позволяют получать синтетические волокна и близкие к тканям материалы. Можно рассчитывать, что при создании новых моделей экономичного автомобиля материалы из ПЭТ могут найти новое применение.

Источник: завод «Титан-Полимер»