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Автомобильный бренд Infiniti уходит из России

Компания Infiniti объявила об уходе с российского рынка — бренд прекращает поставки новых автомобилей в Россию, но продолжит обслуживание.

«Sayonara — на японском означает "до свидания". Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьёй. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь". Мы говорим вам до свидания»,— приводит заявление компании «Коммерсантъ».

Infiniti подчеркнула, что сохранит сервисное обслуживание автомобилей в рамках действующих гарантийных обязательств.

Как уточняет autonews.ru, Infiniti приняла решение временно приостановить поставки новых автомобилей в России 9 марта 2022 года. На тот момент дилеры, как заявляли в представительстве, обладали достаточным запасом автомобилей.

По данным комитета автопроизводителей АЕБ в феврале нынешнего года компания Infiniti продала в России 262 автомобиля. Это на 46% больше показателей за аналогичный период 2021 года. В сентябре 2022 года Infiniti продала 22 автомобиля. Это на 83% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было продано 129 машин.

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