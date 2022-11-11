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160 автомобильных дилерских центров закрылись в России

160 автомобильных дилерских центров закрылись в России с начала 2022 года, запасов иномарок хватит до конца года. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Отмечается, что это стало последствием ухода представительств зарубежных производителей машин с российского рынка. Хайцеэр подчеркнул, что ранее в стране было около 3 тысяч центров, сообщают «Известия».

Несмотря на то, что сейчас количество закрывшихся компаний не является критичным, существуют опасения продолжения этой тенденции на фоне санкций и усложнившегося механизма поставок новых автомобилей.

«Важно учитывать, что 160 — это не конечная цифра, ведь на бумаге автодилер есть, а по факту он торгует подержанными машинами. Или же, проезжая мимо фирменного салона Mercedes, внутри можно увидеть марки других автомобилей», — сказал он.

Кроме того, проблемы не обошли и предприятия, которые нуждаются в транспорте. Вице-президент НАС отметил, что сложность заключается в оформлении автомашин. Он пояснил, что из-за санкций стало невозможным оформить покупку через юридическое лицо.

Одним из вариантов покрыть спрос на автомобили может быть обращение к китайскому рынку. При этом, несмотря на дружеские отношения стран, производители из КНР очень осторожно торгуют с Россией опять же из-за страха санкций, считает Ян Хайцеэр.