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Автозаводу «Москвич» выдали сертификаты на две новые модели

Росстандарт выдал одобрение на два типа автомобилей, которые будут собирать на автозаводе «Москвич»: «Москвич 3» и «Москвич 3е», сообщается на официальном сайте Росстандарта. Заводу выдано одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Фото: Агентство городских новостей «Москва» / пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Один из документов оформлен на автомобиль под названием «Москвич 3», который представляет собой версию компактного кроссовера JAC JS4. Тем самым подтвердилась информация о том, что будущие машины марки «Москвич» будут представлять собой перелицованные машины китайского бренда, сообщают «Известия».

Второй ОТТС касается модели «Москвич 3е», это копия электромобиля JAC iEVs4, у которого вместо традиционного мотора электрическая силовая установка.

Местом производства в документах значится московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия»), однако заявителем в ОТТС прописан КамАЗ, который выступает индустриальным партнером проекта.

Размеры у двух моделей одинаковые: длина — 4410 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1660 мм, колесная база — 2620 мм. Ширина передней колеи — 1510 мм, задней — 1500 мм.

«Москвич 3» будут выпускать в модификациях с бензиновыми моторами — атмосферным и наддувным. Первый с отдачей 109 л.с. и 150 Нм. Мощность второго составит 150 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Турбомотору будут положены шестиступенчатая «механика» или вариатор, атмосферному двигателю — только «механика».

«Москвич 3е» будет оснащаться электромотором SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 68 л.с. и тяговой батареей Sinoev 21011S4C4 емкостью 187 А·ч, она будет располагаться под полом машины. Запас хода на одном заряде составит 410 км.

31 октября гендиректор автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку. В 2023 году предприятие должно произвести 50 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч будут электрическими, а в 2024 году по плану «Москвич» должен выйти на уровень в 100 тысяч автомобилей, из которых не менее 20 тысяч будут электрическими.