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Производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года

Производство электромобилей на заводе «Москвич» начнётся в 2022 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В 2022 году запускается крупноузловая сборка автомобиля "Москвич 3" и электромобилей. Задача на ближайшее время - наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», - приводит слова Мантурова РИА Новости.

В ноябре «Москвич» сертифицировал электромобиль «Москвич 3е», Росстандартом выдано соответствующее одобрение типа транспортного средства.

В мае французский автоконцерн Renault передал свой завод «Рено Россия» правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на «Москвич». Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.