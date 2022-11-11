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Автомобильный завод «Москвич» возобновил работу

Столичный автомобильный завод «Москвич» возобновил работу. На предприятии стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».

Серийную сборку открыли вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин. Министр уточнил, что в этом году запускается не только крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3», но и производство электромобилей.

«Задача на ближайшее время — наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

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Он назвал это направление работы приоритетом для завода. По словам вице-премьера, у предприятия есть четкие согласованные планы развития до 2025 года. Так, завод будет работать над уровнем локализации по этапам сварки и покраски для выхода на полную технологическую независимость к 2027 году.

В Минпромторге также отметили, что шестилетнюю стратегию развития предприятия разработали совместно с ПАО «Камаз», ставшем технологическим партнером «Москвича».

В свою очередь, Собянин напомнил, что завод запускают меньше чем через полгода, после ухода Renault с предприятия.

«Многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом "Москвич", и это историческое событие», — сказал мэр столицы.

Он отметил, что производство начинают с крупноузловой сборки, но через несколько лет завод будет выпускать электромобили уже на собственной платформе.

В Минпромторге уточнили, что продажи кроссовера «Москвич 3» начнутся в столице уже в декабре. При этом автомобили бренда планируют в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.

Запуск полномасштабного производства на обеспечит работой еще около 40 тысяч человек.

«Москвич 3» — компактный кроссовер с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадинных сил. Его устанавливают в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором), либо шестиступенчатой «механикой».

В ноябре завод сертифицировал электромобиль «Москвич 3е», Росстандарт выдал соответствующее одобрение типа транспортного средства.

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Следуя современной международной классификации, модели возрожденного бренда будут иметь цифровые коды, указывающие на размер автомобиля и его старшинство в семействе. В зависимости от модификации коды могут содержать дополнительные буквенные индексы. Например, индекс «е» будет означать электромобиль.

В марте 2022 года французская компания Renault объявила о том, что закрывает московский автозавод и покидает российский рынок, а в мае передала предприятие правительству столицы. Вскоре после завершения сделки название завода изменили на «Москвич».

При этом бывший владелец не оставил на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги перед трудовым коллективом по зарплате за 2021 год — 691 миллион рублей, которые правительство Москвы выплатило сразу, как только стало собственником предприятия.

Возрождение завода «Москвич» будет происходить в три этапа со сроком реализации шесть лет. Для сбыта и технического обслуживания автомобилей уже сейчас формируется собственная дилерская сеть.

Согласно планам компании, на заводе будут производить четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.