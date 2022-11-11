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Российские сервисы такси и каршеринга переходят на автомобили из Китая

Российские сервисы такси и каршеринга переходят на автомобили из Китая. Это объясняется доступностью запчастей и гарантийным ремонтом.

Одним из первых на китайские машины перешёл «Ситидрайв», пишет RuNews24. За ноябрь сервис приобрел 500 новых автомобилей китайских брендов для работы в Москве и Санкт-Петербурге.

«Яндекс» для своего каршеринга в Санкт-Петербурге также закупил китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 4. Для «Яндекс. Такси» компания сейчас ведет переговоры о поставках с несколькими производителями из КНР и уже выбила квоту на приобретение 10 тысяч автомобилей по льготным ценам.

Также для такси приобретаются и отечественные LADA Vesta, LADA XRay, а также LADA Granta и LADA Largus.