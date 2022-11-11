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АвтоМир / Автомобили

Раскрыты марки самых популярных у россиян автомобилей этой осенью

11.12.2022 16:08|ПсковКомментариев: 0

Осенью 2022 года самым популярным автомобилем у россиян оказался Hyundai. Такие данные в своем исследовании раскрыл сервис «СберАвто», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

«Самым популярными автомобилями этой осенью с минимальным отрывом оказались Hyundai, Toyota, Kia (12 процентов, 11 процентов и 11 процентов от всех сделок соответственно). На четвертом и пятом месте по количеству сделок оказались Lada и Volkswagen (10 процентов у каждого бренда)», — говорится в материале исследования.

Как отмечает «Мослента», средняя цена автомобиля составила 1,28 млн рублей. Новые автомобили жители страны покупали в среднем за 2,19 млн рублей, а с пробегом — за 1,2 млн рублей. При этом 95% сделок от общего числа пришлось на автомобили с пробегом и только 5% на новые.

Источник: Псковская Лента Новостей
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