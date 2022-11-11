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«Росгосстрах» и АСТ предложили страховую альтернативу гарантии автопроизводителя

«Росгосстрах» и страховой брокер АСТ запустили эксклюзивную страховую программу «Без сюрпризов», обеспечивающую расширенную комплексную защиту при покупке подержанного автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Автовладельцы получают гарантии практически как от завода производителя при покупке нового автомобиля. «Без сюрпризов» покрывает риски, связанные с возможными скрытыми поломками и повреждениями агрегатов (ДВС/КПП), которые не были идентифицированы в момент продажи автомобиля. Это отличает его от базового каско, где предусмотрена защита только на случай ДТП и угона, пояснили в «Росгосстрахе».

«Ситуация на авторынке в этом году кардинально поменялась. Сегодня предложение на авторынке выглядит примерно так: на 70% это автомобили с пробегом, на 30% — новые, но от отечественных и китайских производителей. При этом клиенты, которые по-прежнему хотят авто, официально не представленное в России, могут его приобрести, но без гарантии автопроизводителя. Именно на такой случай предназначен наш новый продукт, особенно актуальный в условиях разрешенного параллельного импорта. По программе "Без сюрпризов" мы либо произведем ремонт транспортного средства, либо компенсируем клиенту понесенные в связи с восстановлением убытки. При этом абсолютно не имеет значения, кем и как эксплуатировалось транспортное средство ранее», — объяснила директор по работе с ключевыми партнерами СК «Росгосстрах» Наталья Карташева.

«Без сюрпризов» реализуется исключительно на платформе FAST.Авто, F&I-агрегаторе страхового брокера АСТ. В отличие от других существующих программ для заключения договора «Без сюрпризов» не требуется проведение диагностики, осмотр, согласование и андеррайтинг страховой компанией. Программа начинает действовать с момента подписания договора страхования в партнерском дилерском центре. Страховое покрытие действует независимо от срока гарантийного обслуживания производителя, тогда как обычно сервисные компании предлагают ремонт автомобилей с пробегом только после окончания гарантии завода-изготовителя. Обязательства по страховой программе «Без сюрпризов» предоставляются дилерами, а не автопроизводителями.

«Ассортимент вторичного рынка сегодня достаточно скромен. Владельцы авто в возрасте до 7 лет неохотно расстаются со своим транспорнтым средством, так как в сегодняшних условиях на вырученные деньги сложно купить авто с пробегом классом выше, а новые машины пока в ощутимом дефиците. Следовательно, качество автомобилей снижается, "серый" рынок растет. Наша программа позволяет покупателю снять опасения, защитив приобретенный автомобиль с помощью страхового продукта, который стоит не дороже пятилитровой канистры масла для ДВС или КПП. Таким образом, "Без сюрпризов" работает как альтернатива гарантии автопроизводителя, экономит время и ресурсы покупателей автомобилей с пробегом», — отметил руководитель отдела по работе с автодилерами АСТ Алексей Шалин.

Под действие программы «Без сюрпризов» попадают автомобили категории В, возраст которых составляет до 6 лет на дату заключения договора страхования, а пробег — до 150 тысяч километров. Программу можно приобрести на 1 или 3 месяца на выбор клиента, средний взнос — 5000 рублей в месяц. Программой могут воспользоваться клиенты автодилеров, покупающие подержанное авто в комплексе с полисом каско «Росгосстраха». Метод единой котировки FAST по всем продуктам позволяет одновременно оформить каско, ОСАГО, GAP и программу «Без сюрпризов».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.rgs.ru

ООО «Страховые брокеры «АСТ» – ведущий российский страховой брокер, специализирующийся на комплексной защите корпоративных клиентов от коммерческих рисков, услугах андеррайтинга, разработке кастомизированных страховых продуктов. Профессиональный участник финансового рынка РФ с 2004 года, лицензия ЦБ РФ – СБ № 4094. www.ast-broker.ru