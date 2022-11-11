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Новых автомобилей иностранных брендов в России осталось на месяц продаж

На складах российских автодилеров осталось не более 20–30 тысяч новых машин иностранных брендов, сообщили в Ассоциации российских автомобильных дилеров. Причем моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти нет, в основном это дорогие китайские автомобили. С учетом объемов текущих продаж, нынешних запасов хватит максимум на один месяц.

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей, у кого-то десяток, у кого-то два десятка. Ситуация такая, что автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц и, когда у него остается всего около 10 моделей, то понятно, что это количество не может обеспечить месячные продажи», — рассказал председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Всего в России, по словам эксперта, функционирует около трех тысяч автоцентров.

«По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами», — уверен Алексей Подщеколдин.

Потенциальный дефицит новых машин эксперт оценил в 1,1 млн штук в течение 2023 года.

«В прошлом году было продано почти 1,7 млн машин, по итогам этого мы выйдем примерно на 650 тыс. И получается, что дефицит составляет 1,1 млн автомобилей. Вряд ли он будет покрыт в следующем году», — приводят слова Алексея Подщеколдина «Известия».

Параллельный импорт автомобилей не может поправить ситуацию — его объемы слишком малы и не могут покрыть спрос, подчеркнул эксперт.

На российском рынке увеличивают свое присутствие китайские производители, но их мощностей пока не хватает, чтобы покрыть спрос, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.